الحكومة توافق على مقترح تقديم حافز أخضر لمشتري السيارات الكهربائية محلية الصنع

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارات الكهربائية المنتجة محليا.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التي سيتم تصنيعها محليا.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة في مدن: برج العرب الجديدة، والسلام (شرق بورسعيد)، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح المجلس أن مشروع القرار يأتي حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية.

وتابع: مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.