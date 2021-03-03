مصر تتعاقد مع سامسونج على إقامة مصنع لإنتاج التابلت باستثمارات 30 مليون دولار

دوت الخليج – تعاقدت مصر، اليوم، مع شركة “سامسونج” العالمية على إقامة مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولي الشركة.

وشمل التعاقد تدبير أجهزة الحاسب اللوحي” التابلت”، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المصنع سيسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص.

وتابع: كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وبمراكز الشركة القائمة في مصر، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ على أن يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء : يتضمن الاتفاق أيضا، تحديث موديل ” التابلت” ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016؛ سعيا لتحسين المواصفات الفنية طبقا لأحدث تكنولوجيا متوفرة حاليا.

وأضاف: ومن المخطط بدء التوريد من مصنع “التابلت” ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون الشعار المكتوب على “التابلت” عبارة ( صنع في مصر).

كما أشار سعد إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفات والموديل كل عامين، من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة “التابلت”، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية.

وأضاف أن الشركة تلتزم بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال تعذر الإصلاح.