الحكومة توافق على التعاقد مع المصرية للاتصالات لاستكمال شبكات الألياف الضوئية

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن ذلك يأتي في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في محافظات الجمهورية كافة طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.
وعلى جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.
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