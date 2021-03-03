الموافقة على تمويل ميسر من البنك الدولي لدعم التأمين الصحي بمبلغ 400 مليون دولار

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي “أسوان، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس”، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر.
ويستهدف أيضًا توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، في قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيبا بشريا، بوظيفة أخصائي طب بشري، لمدة عامين؛ ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وأشار مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، إلى مد خدمة الأطباء بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة.
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