مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي 6 أشهر

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، اعتبارا 8 مارس حتى 7 سبتمبر.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.
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