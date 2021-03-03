الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير لقاحات كورونا

دوت الخليج – قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة في مصر، المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وشدد مجاهد، في بيان صحفي، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المنصة الوحيدة في مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا هي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ ، والذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجاهد الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح.

ولفت إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

ونوه البيان إلى أن الموقع الإلكتروني سيضطلع بإعطاء الأولوية بشكل إلكتروني في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وتابع: “كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل المواطنين كافة من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا”.