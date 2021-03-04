ديزني تغلق نحو 20% من متاجرها مع تحولها إلى التجارة الإلكترونية

وكالات _ رفضت ديزني تقديم تفاصيل مالية حول كيفية تأثير عمليات الإغلاق على نتائجها ، لكنها أشارت إلى أنه سيكون هناك عدد غير معلوم من عمليات التسريح التي تتزامن مع إغلاق المتاجر. كما رفضت تحديد المواقع التي ستتأثر.

وتجدر الإشارة إلى أن تجارب التسوق الأخرى لشركة ديزني، والتي تشمل أكثر من 600 متجر ديزني باركس، ومواقع التسوق في المتاجر مثل تارجت، ونمط الحياة ومواقع منافذ البيع بالتجزئة ، وتجار التجزئة التابعين لجهات خارجية في جميع أنحاء العالم لن تتأثر.

ونمت شراكة ديزني مع تارجت ، التي وضعت متاجر ديزني المصغرة داخل بائع التجزئة المخفض ، من 25 متجرًا إلى أكثر من 50 متجرًا منذ عام 2019.

وتقول الشركة إنها ستعمل على تحسين موقعها الإلكتروني ShopDisney الحالي وزيادة تشكيلة منتجاتها لتشمل المزيد من مجموعات الملابس للبالغين، وأزياء الشارع ، والمنتجات المنزلية المتميزة والمقتنيات.

تميل متاجر ديزني إلى أن تكون مجموعة منتقاة من ملابس الأطفال ، والألعاب ، والألعاب القطيفة ، والألعاب. ستكون ديزني عبر الإنترنت قادرة على تلبية احتياجات ديموغرافية أوسع وتوسيع عروضها.

ومن المتوقع أن تشارك Disney المزيد من التفاصيل حول تجديد موقعها الإلكتروني وإصدارات المنتجات في المستقبل.