لوفتهانزا تتكبد خسائر قياسية في 2020 بقيمة 6.7 مليار يورو بسبب الجائحة

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فرانس برس _ أعلنت لوفتهانزا أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي أنقذتها الدولة من الإفلاس، الخميس أنها منيت بخسائر قياسية بلغت 6,7 مليارات يورو في 2020.
وأوضحت المجموعة أنها تتوقع استمرار الخسائر في 2021 بسبب وباء كوفيد-19 الذي أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة.
وخفضت مجموعة الطيران التي لم تعمل سوى بـ 31 في المئة من طاقتها العام الماضي، تقديراتها للطلب لعام 2021 بسبب انتعاش أبطأ في قطاع السفر.
وأكدت لوفتهانزا أنها لا تتوقع العودة إلى 90 في المئة مما كانت عليه منتصف 2019 قبل “منتصف العقد”.
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