الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا في البر الرئيسي

شينخوا _ ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس، أن البر الرئيسي في الصين لم يسجل أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 وافدة من الخارج يوم الأربعاء.

وسجلت شانغهاي حالة جديدة مشتبه بها من خارج البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب المرض.

وخرج 19 مريضا مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأربعاء.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن إجمالي 5040 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي الصيني. من بينها، تعافت 4875 حالة وخرجت من المستشفيات، فيما لا تزال 165 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في الحالات الوافدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89943 حالة حتى يوم الأربعاء، بما فيها 177 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي، وأحدهم في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 85130 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 4636 آخرون بسبب المرض.

وفي نهاية يوم الأربعاء، كانت هناك حالتان مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، وما زال 5043 شخصا كانوا مخالطين لمرضى يخضعون للملاحظة الطبية.

كما تم تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض يوم الأربعاء، وجميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ويخضع ما إجماليه 247 حالة بدون أعراض للملاحظة الطبية، بينها 244 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، تم تسجيل 11046 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 200 حالة وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و48 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و958 حالة إصابة مؤكدة بينها تسع حالات وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 10578 مريضا مصابا بكوفيد-19 في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة من المستشفيات بعد شفائهم، وخرج 47 مريضا في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وغادر 926 شخصا المستشفيات في مقاطعة تايوان.