تراجع دعم المشتقات البترولية في مصر بنحو 45% خلال النصف الأول

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– قال المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم الخميس، إن دعم المشتقات البترولية هبط نحو 45 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.
وأوضح الملا في تصريحات لرويترز أن “دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه (537.8 مليون دولار) في النصف الأول من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام”.
وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المشتقات البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.
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