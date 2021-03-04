الشرقية للدخان تقرر بيع 35.38 مليون سهم خزينة

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني، في جلسته المنعقدة أمس الموافقة على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراة خلال الفترة من 24 مارس 2020 حتى 31 مايو الماضي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عدد أسهم الخزينة المزمع بيعها 35.382 مليون سهم، موضحه أن البيع سيتم بسعر السوق يوم التنفيذ.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مباشر لعملية البيع على مؤشرات أداء الشركة.

وحددت المدة التي سيتم خلال عملية البيع وتبدأ من اليوم وحتى 5 مايو القادم، أو لحين بيع كامل الكمية أيهما أقرب.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في مارس 2020 على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.