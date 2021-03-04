973.6 مليون جنيه قيمة التمويلات العقارية المقدمة من الشركات خلال ديسمبر

بلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات خلال شهر ديسمبر الماضي 973.6 مليون جنيه، استحوذت على 46.4% منها شركة الأهلي للتمويل العقاري بتمويلات قيمتها 312.7 مليون جنيه. وبحسب تقرير أداء الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حلت شركة تمويل للتمويل العقاري في المرتبة الثانية حيث قدمت 93.8 مليون جنيه بحصة 13.9%، تلتها شركة التيسير للتمويل العقاري والتي قدمت 86.7 مليون جنيه استحوذت بها على حصة سوقية نسبتها 12.9%. وبلغت التمويلات اللي قدمتها شركة المصرية للتمويل العقاري 42.6 مليون جنيه بحصة 6.3%، تلتها شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” حيث قدمت 35.6 مليون جنيه بحصة 5.3%. وقدمت شركة العربي الإفريقي للتمويل العقاري 34 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر بحصة سوقية بلغة 5%، فيما قدمت شركة كونتكت 28.1 مليون جنيه بحصة 4.2%، تلتها شركة إم إف إل 20.7 مليون جنيه بحصة 3.1%. وبلغت قيمة التمويلات العقارية التي قدمتها شركة أملاك خلال ديسمبر نحو 17.8 مليون جنيه بحصة 2.6%، فيما قدمت شركة سكن 1.5 مليون جنيه بحصة 0.2%.

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