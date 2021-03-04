العبور للاستثمار تكلف سوليوشن للاستشارات بإعداد دراسة القيمة العادلة تنفيذا لطلب الهيئة

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها طلبت من شركة العبور للاستثمار العقاري تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن تطور أسهم الشركة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 24 فبراير الماضي، وراء الطلب بإعداد دراسة القيمة العادلة.

وأعلنت الهيئة أن الشركة قامت بتكليف شركة سوليوشن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لإعداد الدارسة وتقديمها للرقابة وملخصاً لها قبل يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري.

واستندت الهيئة إلى ما نصت عليه المادة رقم 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية:” للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/ أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و / أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدي وجود اخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.

كما نصت المادة رقم 34 مكرر:” على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني، وكذا نشرة بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للشركة المصدرة”.

لذا قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعادة التعامل على اسهم الشركة .