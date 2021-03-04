كامكو الكويتية تتحول للخسارة متكبدة 8.8 ملايين دولار بنهاية 2020

دوت الخليج – تحولت شركة كامكو للاستثمار إلى الخسائر خلال عام 2020 متكبدة 2.68 مليون دينار “تعادل 8.87 مليون دولار”، من أرباح بقيمة 3.03 مليون دينار “تعادل 10.03 مليون دولار” العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تراجع الإيرادات التشغيلية بنحو 49% لتصل 13.08 مليون دينار بنهاية العام الماضي، من 25.66 مليونا العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة كامكو الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح سنوية على المساهمين عن العام الماضي، بحسب بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الخميس.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2020، حققت كامكو خسائر بقيمة 1.34 مليون دينار، مقارنة بأرباحها في الفترة ذاتها من 2019 البالغة 2.10 مليون دينار.

وفسرت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس، خشائرها المحققة خلال العام الماضي بالخسائر غير المحققة والمسجلة من الأصول بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي جاءت حصة الخسارة المسجلة من الشركات الزميلة خلال السنة بسبب انخفاض السوق.