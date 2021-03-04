تمويل تتصدر شركات التمويل العقاري بالعام الماضي بحصة 18.7%

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات خلال العام الماضي بلغت 2.7 مليار جنيه، استحوذت شركة تمويل على الحصة الأكبر منها بنحو 18.7% حيث قدمت 513 مليون جنيه.

وبحسب تقرير أداء الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حلت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الثانية حيث قدمت 447.6 مليون جنيه بحصة 16.3%، تلتها شركة أملاك للتمويل العقاري والتي قدمت 441 مليون جنيه استحوذت بها على حصة سوقية نسبتها 16.1%.

وبلغت التمويلات اللي قدمتها شركة التعمير للتمويل العقاري 269 مليون جنيه بحصة 9.8%، تلتها شركة إن إلى إف للتمويل حيث قدمت 264.5 مليون جنيه بحصة 9.6%.

وقدمت شركة التيسير للتمويل العقاري 210.2 مليون جنيه خلال العام الماضي بحصة سوقية بلغت 7.7%، فيما قدمت شركة الأهلي للتمويل العقاري 160.6 مليون جنيه بحصة 5.9%، تلتها شركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 142.1 مليون جنيه بحصة 5.2%.

وبلغت قيمة التمويلات العقارية التي قدمتها شركة سي أي كابيتال خلال العام الماضي نحو 92.4 مليون جنيه بحصة 3.4%، فيما قدمت شركة كونتكت 83.1 مليون جنيه بحصة 3%، وقدمت شركة سكن 7.6 مليون جنيه بحصة 0.3%.