الليرة التركية تتراجع لأقل مستوى منذ بداية 2021 مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

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– تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.
وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 مقارنة مع 7.4550 يوم الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6 بالمئة في فبراير لكن بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، تعافت الليرة التركية قليلا إلى 7.48 لكن ذلك لا يزال أقل من المستوى الذي أنهت عنده العام الماضي وهو 7.44.
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