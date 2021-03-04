مؤشرات بورصة الكويت تكتسي بالأحمر بضغط من تراجع 9 قطاعات

فهد حسين– خيم التراجع على مؤشرات بورصة الكويت، بضغط من تراجع 9 قطاعات قادتها الصناعية والتكنولوجيا، بالتزامن مع زيادة حجم التداول وتقلص السيولة.

وهبط مؤشر السوق الأول 0.64% إلى مستوى 6164.01 نقطة، فيما انخفض مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.27% و0.36% على الترتيب.

وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.55% هبوطا بختام تداولات اليوم خاسرا 31.19 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 5653.32 نقطة.

وزاد حجم التداولات بآخر جلسات الأسبوع إلى 208.87 مليون سهما من 196.09 مليون سهما في الجلسة السابقة، فيما انخفضت السيولة المتداولة إلى 43.64 مليون دينار “تعادل 143.86 مليون دولار” من 47.61 مليون دينار “تعادل 156.86 مليون دولار” الجلسة السابقة.

وأغلقت 9 قطاعات تداولات اليوم على تراجع بقيادة “صناعية” والتكنولوجيا منخفضان بنحو 1.4% و0.87% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة المواد الأساسية الذي صعد 3.88%، تلاه “منافع” و”التأمين” مرتفعان 0.81% و0.16% على التوالي، كما استقر مؤشر الرعاية الصحية عند نفس مستوى إغلاق جلسة أمس الأربعاء.

وتصدر سهم “أسمنت الفجيرة” قائمة الأسهم الـ33 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 9.85%، فيما تصدر سهم “تحصيلات” قائمة الخاسرين وعددهم 84 سهما هابطا بنحو 13.93%، كما استقر 22 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “الأولى للاستثمار” الأنشط في حجم التداولات بأكثر من 30 مليون سهم، وجاء “بنك الكويت الوطني” الأكثر نشاطا بسيولة بلغت 5.2 مليون دينار “تعادل 17.14 مليون دولار”، تداولت على 6.22 مليون سهما.