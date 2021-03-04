بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام الماضي نحو 58.8 مليار جنيه، استحوذت شركة بي إم على 16.5% منها بقيمة 9.7 مليار جنيه. وفي المرتبة الثانية حلت شركة كورب ليس بحصة 12.3% وعقود قيمتها 7.2 مليار جنيه، تلتها شركة جي بي بحصة 9.7% وعقود قيمتها 5.7 مليار جنيه. وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي من شركة المجموعة المالية هيرميس خلال العام الماضي 5.2 مليار جنيه بحصة 8.9%، فيما بلغت قيمة العقود من شركة الأهلي 3.8 مليار جنيه، بحصة 6.5%. وحلت شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي “تكنوليس” في المرتبة السادسة بعقود قيمتها 3.2 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 5.5%، تلتها شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه وحصة سوقية 5.3%. وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي من شركة يو اي فاينانس خلال العام الماضي 2.7 مليار جنيه بحصة 4.6%، فيما بلغت عقود شركة التوفيق للتأجير التمويلي 2.6 مليار جنيه بحصة 4.5%. وبالنسبة لشركة كايرو للتأجير التمويلي فبلغت قيمة عقودها 2.3 مليار جنيه بحصة سوقية 3.9%، فيما بلغت قيمة العقود لنحو 18 شركة تقل حصصها السوقية عن 3% نحو 12.8 مليار جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي إم تتربع على عرش شركات التأجير التمويلي خلال 2020 بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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