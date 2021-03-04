5 قطاعات تتراجع بمؤشر سوق دبي 0.79% وخسائر أبوظبي السوقية عند 747 مليون درهم

فهد حسين – أنهى مؤشرا أسواق المال الإماراتية جلسة اليوم الخميس على تراجع، وسجل سوق دبي المالي مكاسب سوقية بقيمة 2.695 مليار درهم، فيما بلغت الخسائر السوقية لأبوظبي 747 مليون درهم.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات آخر جلسات الأسبوع متراجعا 0.79% بخسارة 20.67 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2569.32 نقطة، بضغط من تراجع 5 قطاعات تصدرها السلع والبنوك.

وانخفض حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 152.8 مليون سهما من 226.63 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما تقلصت أيضا السيولة المتداولة إلى 236.4 مليون درهم من 352.35 مليون درهم.

وحققت الأسهم المدرجة بمؤشر سوق دبي المالي مكاسب سوقية بقيمة 2.695 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 352.562 مليار درهم بختام التداولات من 349.897 مليار درهم المسجلة بختام جلسة تداول أمس الأربعاء.

وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات قادها النقل والخدمات بصعودهما 1.11% و1.04% على التوالي، فيما أغلقت 5 قطاعات على تراجع تصدرها السلع والبنوك متراجعان 2.44% و1.37% على التوالي، كما استقر قطاع الصناعة.

كما تصدر سهم ” تكافل الإمارات” قائمة من 17 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 6.38%، فيما جاء سهم “اكتتاب” على رأس الأسهم الـ14 الخاسرين بعد تراجعه 4.87%، فيما استقرت 5 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم إعمار الذي هبط 1.34% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة 65.9 مليون درهم، وجاء سهم “دي إكس بي انترتينمينتس” الأنشط بحجم تداولات بلغ 38.98 مليون سهما ليرتفع 1.33%.

وتصدر سهم “الرمز كابيتال” قائمة الأسهم الـ17 الرابحين بارتفاعه 7.53%، فيما جاء سهم الإمارات للمرطبات على رأس الأسهم الـ14 الخاسرين متراجعا 9.9%.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم منخفضا 0.12% إلى مستوى 5692.75 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي إلى 955.8 مليون درهم من 873.08 مليون درهم الجلسة السابقة، كما زاد حجم التداول إلى 167.58 مليون سهم من 135.56 مليون سهما الجلسة السابقة.

وحققت الأسهم المدرجة في سوق العاصمة خسائر سوقية بقيمة 747 مليون درهم، بانخفاض رأس المال السوقي إلى 818.356 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 819.103 مليار درهم بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان سهم الدار العقارية الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 263.83 مليون درهم رغم انخفاض سعره بنحو 1.07%، وبحجم تداولات بلغ 70.89 مليون سهما.

وتصدر سهم “البنك العربي المتحد” قائمة الرابحين مرتفعا 14.9%، فيما جاء سهم إسمنت الخليج على رأس الخاسرين بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الخميس.