البورصة تتراجع 0.65% في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11319 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.65%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.76%، ليتداول عند مستوى 60.75 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.75%، و 0.55% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 473.473 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 18.693 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل ارتفاع 53 في حين لم تتغير أسعار 50.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 19.157 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 19.808 مليون جنيه، مقابل 650.601 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.444 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 36.005 مليون جنيه، مقابل 21.560 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.712 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 11.746 مليون جنيه مقابل 7.033 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.03%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 4.26%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 4.07%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.62%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.92%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 6.59%.