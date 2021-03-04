المصرية للتخصيم تستحوذ على 22.5% من السوق خلال 2020 بأوراق قيمتها 2.5 مليار جنيه

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سجلت قيمة الأوراق المالية التي تم تخصيمها خلال العام الماضي نحو 11.3 مليار جنيه، استحوذت شركة المصرية للتخصيم على الحصة الأكبر منها بحوالي 22.5% لأوراق قيمتها 2.5 مليار جنيه.
وفي المرتبة الثانية حلت شركة درايف للتخصيم بأوراق قيمتها 2 مليار جنيه وحصة سوقية بلغت 18.4%، تلتها شركة QNB الأهلي للتخصيم بأوراق قيمتها 1.7 مليار جنيه وحصة 15.5%.
وبلغت قيمة اوراق للتخصيم من شركة هيرمس 1.5 مليار جنيه بحصة 13.7%، ثم شركة جلوبال بأوراق قيمتها 957 مليون جنيه بحصة 8.4%، تليها شركة كونتكت بأوراق قيمتها 662 مليون جنيه بحصة 5.8%.
وسجلت قيمة أوراق للتخصيم من شركة بي إم 565 مليون جنيه بحصة 5%، ثم شركة تكنوفاكتورنج بأوراق مخصمة قيمتها 532 مليون جنيه وحصة 4.7%، وجاءت بعدها شركة إم إل إف بأوراق قيمتها 319 مليون جنيه وحصة 2.8%.
وجاءت شركة تمويل في المرتبة التالية بأوراق مخصمة قيمتها 127 مليون جنيه بحصة 1.1%، تلتها شركة التعمير بأوراق قيمتها 55 مليون جنيه وحصة 0.49%، ثم شركة جلوبال كورب بأوراق قيمتها 50 مليون جنيه وحصة 0.44%.
وسجلت أوراق التخصيم من شركة U E فاينانس خلال العام الماضي 49 مليون جنيه، بحصة سوقية 0.43%، وفي شركة توسع بلغت قيمة أوراق التخصيم 27 مليون جنيه بحصة 0.24%، ثم شركة EBE بأوراق مخصمة قيمتها 11 مليون جنيه وحصة 0.10%، تلتها شركة التوفيق بأوراق قيمتها 1 مليون جنيه وحصة 0.01%، وأيضا شركة إم جي بأوراق قيمتها 1 مليون جنيه وحصة سوقية 0.01% .
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