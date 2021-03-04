المصرية للتخصيم تستحوذ على 22.5% من السوق خلال 2020 بأوراق قيمتها 2.5 مليار جنيه

سجلت قيمة الأوراق المالية التي تم تخصيمها خلال العام الماضي نحو 11.3 مليار جنيه، استحوذت شركة المصرية للتخصيم على الحصة الأكبر منها بحوالي 22.5% لأوراق قيمتها 2.5 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثانية حلت شركة درايف للتخصيم بأوراق قيمتها 2 مليار جنيه وحصة سوقية بلغت 18.4%، تلتها شركة QNB الأهلي للتخصيم بأوراق قيمتها 1.7 مليار جنيه وحصة 15.5%.

وبلغت قيمة اوراق للتخصيم من شركة هيرمس 1.5 مليار جنيه بحصة 13.7%، ثم شركة جلوبال بأوراق قيمتها 957 مليون جنيه بحصة 8.4%، تليها شركة كونتكت بأوراق قيمتها 662 مليون جنيه بحصة 5.8%.

وسجلت قيمة أوراق للتخصيم من شركة بي إم 565 مليون جنيه بحصة 5%، ثم شركة تكنوفاكتورنج بأوراق مخصمة قيمتها 532 مليون جنيه وحصة 4.7%، وجاءت بعدها شركة إم إل إف بأوراق قيمتها 319 مليون جنيه وحصة 2.8%.

وجاءت شركة تمويل في المرتبة التالية بأوراق مخصمة قيمتها 127 مليون جنيه بحصة 1.1%، تلتها شركة التعمير بأوراق قيمتها 55 مليون جنيه وحصة 0.49%، ثم شركة جلوبال كورب بأوراق قيمتها 50 مليون جنيه وحصة 0.44%.

وسجلت أوراق التخصيم من شركة U E فاينانس خلال العام الماضي 49 مليون جنيه، بحصة سوقية 0.43%، وفي شركة توسع بلغت قيمة أوراق التخصيم 27 مليون جنيه بحصة 0.24%، ثم شركة EBE بأوراق مخصمة قيمتها 11 مليون جنيه وحصة 0.10%، تلتها شركة التوفيق بأوراق قيمتها 1 مليون جنيه وحصة 0.01%، وأيضا شركة إم جي بأوراق قيمتها 1 مليون جنيه وحصة سوقية 0.01% .