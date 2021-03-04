ارتفاع شبه جماعي لمؤشرات سوق مسقط بختام التداولات

فهد حسين – أغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الخميس مرتفعا بنحو 0.23% إلى مستوى 3652.76 نقطة، بدعم من صعود قطاعات المالي والصناعي والأسهم المتوافقة مع الشريعة، فيما خالفهم قطاع الخدمات متراجعا 0.18%.

وبلغت السيولة المتداولة في السوق 945.54 ألف ريال تداولت على 6.99 ملايين سهما عبر 430 صفقة.

وارتفع 13 سهم بقيادة “سند عمان استثمار” الذي صعد 20% بختام تداولات اليوم، فيما تراجعت 7 أسهم تصدرها “الأنوار للاستثمارات” منخفضا بنحو 2.67%، واستقر 16 سهما عند مستويات إغلاق أمس الأربعاء.

وكان سهم “الوطنية لمنتجات الألومنيوم” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 1.72 ملايين سهم، كما استحوذ “الوطنية للتأمين على الحياه والعام” على أعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 282.7 ألف ريال.

وخالف مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع الجماعي لمؤشرات سوق مسقط هابطا بنحو 0.27% إلى مستوى 1545.02 نقطة، فيما ارتفع “المالي” 0.18% و”الصناعي” 0.02% والأسهم المتوافقة مع الشريعة 0.25%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بمؤشرات السوق وعددها 165 سهما، نحو 10.934 مليار ريال بختام التداولات.