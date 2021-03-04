توقيع مذكرة تفاهم مع هواوي لتدعيم رؤية مصر في التحول الرقمي

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وتاو هو نائب رئيس شركة هواوي العالمية ، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الوزارة، والشركة، بشأن إقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمي، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى “بنك المواهب في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات iTB “ICT Talent Bank”، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات.

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وعن الشركة فينسنت صن المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر، بحضور هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بالشركة، ووفد من شركة هواوي مصر .

وتقضي مذكرة التفاهم بالتزام الوزارة بتقديم مصدر ملائم للكفاءات التي من الممكن أن يتم اختيار مدربين منه، حيث تعتزم “هواوي” تدريب واعتماد 120 مدرباً بشهادات دولية موثقة بلا مقابل من الوزارة في مدة عام وسيتولى المدربين فيما بعد مسؤولية تدريب الشباب الخريجين.

كما تقضي مذكرة التفاهم قيام وزارة القوي العاملة بتحقيق أقصى استفادة من المدربين المرخصين لتدريب 5000 شاب خلال عامين، وتمنح الشركة في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول إمتحان الحصول على الشهادة الدولية لدعم أفضل 620 متدرباً في السنة الأولى و 500 في السنة الثانية ، فضلا عن أن تصبح الوزارة أحد الرعاة الرئيسين لملتقى “هواوي” التوظيفي للشركة HiRE وأن تدعم الوزارة مهمة التشغيل بتشجيع الشركات المختلفة على الإنضمام إلى الملتقى و إنتقاء موظفيهم من برنامج iTB.

وأكد الوزير عقب توقيع مذكرة التفاهم أهمية التعاون المثمر بين “هواوي” والوزارة خلال الفترات الماضية ، لافتا إلي أننا نحاول قدر الإمكان أن نحافظ عليها وتقويتها خاصة خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث ان الشركة خلال المرحلة الماضية استطاعت من دعم مركز معلومات الوزارة في كافة النواحي التى يحتاج إليها بدءا ً من عملية التطوير والتجديد الشامل له فى عام 2015 .

وأضاف الوزير أنه تم إعادة صياغة للعلاقة التى تجمع بين الوزارة والشركة منذ عام 2016 ، ووضع خطط حول ما ستقوم به الشركة في المرحلة الحالية ، ترجم إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مجالات متعدده وأهمها تدريب الشباب المصري .

وطلب الوزير من نائب رئيس الشركة، أن تتاح الفرصة أمام الأوائل من المتدربين من الشباب المصري للسفر إلى مقر الشركة في بكين للإطلاع على ما توصلت إليه من تقدم في مجال الاتصالات ، معربا عن أمله ان تكون تلك المذكرات والبروتوكولات بشرة خير للشباب المصري خلال هذه المرحلة ، في إطار التحول الرقمي التي تنتهجه الدولة المصرية ، بحيث ينال هؤلاء الشباب قسط من التدريب يستطيع به ان ينقل تلك التكنولوجيا والخبرات للشباب الآخرين في الجامعات المصرية والمجتمع بأكمله .

حضر التوقيع من جانب الوزارة احمد جادو المستشار المالى للوزير ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وأشرف مرزوق معاون الوزير ، وأمام عدوي وخالد رضوان مستشاري الوزير لصندوق الطوارئ ، وهند محمد باحث بالإدارة العامة لمركز التدريب والتنمية.

ومن جانب شركة هواوي مصر ، منجالى يانج مدير العلاقات العامة بالشركة ، وعمر محمد زياد مدير عام ، وأشرف أبو الوفا نائب مدير أكاديمية هواوي ، وبن ما مدير عام الشئون العامة والإتصالات ، وعدنان بن حليمة نائب رئيس الشركة لشمال افريقيا .