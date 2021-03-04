مال وأعمال

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تهوى خلال يناير بسبب قيود كورونا

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– انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو أشد حدة من المتوقع في يناير إذ تسبب إغلاق متاجر في إطار قيود لمكافحة فيروس كورونا ومبيعات فاترة في الشتاء إلى فرض ضغوط على إنفاق المستهلكين على السلع عدا الأغذية والمشتريات عبر الإنترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الخميس إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو تراجعت 5.9 بالمئة في يناير على أساس شهري و6.4 بالمئة على أساس سنوي. وكان استطلاع لرفينيتيف قد توقع أن يكون متوسط التراجع بنسبة 1.1 بالمئة و1.2 على الترتيب.

وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 بالمئة في ذلك الشهر لكن مبيعات السلع غير الغذائية، عدا وقود السيارات، تراجعت 12.0 بالمئة. وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت 7.1 بالمئة.

وفي بيان منفصل، ذكر يوروستات أن معدل البطالة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 8.1 بالمئة في يناير دون تغيير عن ديسمبر، الذي شهد تعديلا بالخفض للنسبة المعلنة سابقا عند 8.3 بالمئة.

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وإجمالا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ثمانية آلاف إلى 13.28 مليون.

وقبل عام، بلغ المعدل 7.4 بالمئة. ولم يرتفع المعدل على نحو حاد خلال الجائحة بسبب برامج لدعم الوظائف أبقت على توظيف العمالة حتى حين كانت الشركات مغلقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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