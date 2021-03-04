تبارك تتعاقد مع أورنچ مصر لتزويد مشروع 90 أفينينو بتقنيات المدن الذكية

وقعت شركة “تبارك للتطوير العقاري” اتفاقية تعاون مع أورنچ مصر المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتزويد مشروعها العقاري “90 أفينينو” في التجمع الخامس، بكل تقنيات المدن الذكية.

وقال بيان لشركة تبارك إن ذلك سيكون من خلال مجموعة من خدمات أورنچ الفائقة وهي خدمات “Triple Play” عبر تقنية ال FTTH والذى تتيح التشغيل الآلي للمنازل بتقنية IOT – Internet of Things.

ويتضمن الاتفاق تقديم خدمات “Triple Play” وهي خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة والـ IPTV (قنوات التلفاز عالية الجودة عبر الإنترنت) والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الفايبر من خلال شبكة داخلية مخصصة لمجمع “90 أفينيو” السكني.

كما يتضمن الاتفاق تزويد المشروع، بتقنية FTTH (Fiber To The Home) وهي تقنية واعدة منتشرة على نطاق واسع في أوروبا، وتعد مستقبل الإنترنت في العالم.

وتتيح هذه التقنية تقديم إنترنت فائق السرعة للعملاء، حيث تخصص شبكات مغلقة لكل منزل تتيح له الاستمتاع بأقصى قدرات الإنترنت لأداء كل مهام العمل والترفيه من داخل المنزل بكفاءة عالية.

ويشمل الاتفاق أيضا تزويد كومباوند “90 أفينيو” الذي يضم اكثرمن 1450 وحدة سكنية على مساحة 196 ألف متر مربع، بتقنيات التشغيل الآلي للمنازل عالية الرفاهية (Home Automation) والتي تتيح تفعيل خدمات واسعة عبر “IOT”.

وتتيح تقنية التشغيل الآلي للمنزل من أورنچ مصر ربط مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل معاً بحيث يمكن التحكم فيها جميعاً من أي مكان، وفي أي وقت عبر أنظمة ذكية مربوطة على تطبيقات هاتفية أو برمجيات سهلة.

وقال على الشرباني، رئيس مجلس إدارة تبارك للتطوير العقاري: “تضع شركة تبارك في مقدمة أولوياتها ضرورة خلق بيئة سكنية متكاملة الخدمات تتوفر فيها مجموعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، ومن ثم جاء اختيارنا للتعاون مع اورنچ المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون الشريك التكنولوجي لمشروع 90 افينيو وللمشروعات المستقبلية لتمثل إضافة حقيقية لمشروعاتنا”.

وتابع أن ذلك يتماشى مع سياسة التحول الرقمي للدولة ومع رؤية الشركة في توفير تجربة سكنية عصرية.

وأشار كريم كامل رئيس قطاع الانترنت المنزلي بشركة أورنچ إلى أن المجمعات السكنية الذكية لم تعد أمراً رفاهياً في العصر الحالي بل ضرورة نابعة من تعدد احتياجات السكان والرغبة في إنجاز المهام بأسهل وأسرع الطرق وأكثرها أمانا واحترافا وهذا ما توفره باقة الخدمات الذكية من أورنچ”.

وأكد المهندس محمد شعير مدير تكنولوجيا المعلومات بتبارك للتطوير العقاري ان وجود شبكة اتصالات قوية توفر بيانات محدثة بشكل لحظي هو أحد أهم الشروط الأساسية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وتحقيقه على أرض الواقع، وذلك من خلال قيام الشركة بتوقيع اتفاقية التعاون مع اورنچ لتوفير خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple play).

وتابع أن الاتفاق يشمل إتاحة كل خدمات الاتصالات الحديثة التليفون الأرضي والإنترنت والتليفزيون IPTV لعملاء المشروع باشتراك مخفض وبدون أي عناء في أعمال التركيب لإدخال الخدمة في كل وحدات المشروع.