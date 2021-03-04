مكاسب سوق الأسهم السعودية تلامس 36 مليار دولار والمؤشر الرئيسي يتراجع 0.73%

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الأربعاء خاسرا 68 نقطة تراجع بهم 0.73% إلى مستوى 9242.28 نقطة من مستوى 9310.28 نقطة بضغط من تراجع 15 قطاعات تصدرهم الاتصالات والبنوك، فيما سجل مكاسب سوقية بنحو 135 مليار ريال.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 135 مليار ريال “تعادل 35.97 مليار دولار”، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.284 تريليون ريال بختام جلسة اليوم الخميس، من نحو 9.149 تريليون ريال بنهاية جلسة السابقة.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 13.83 مليار ريال تداولت على 507.27 مليون سهم، من 14.8 مليار ريال تداولت على 531.2 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وأنهت 6 قطاعات جلسة اليوم على ارتفاع بقيادة الاستثمار والتمويل والنقل بصعودهما 3.9% و2.61% على التوالي، فيما تراجعت مؤشرات 15 قطاعا تصدرهم الاتصالات والبنوك بهبوطهما 2.11% و1.06% بالترتيب.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 118 سهما خسائر سوقية، بقيادة “الخريف” الذي هبط 3.68%، فما سجل 73 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “المتطورة” الذي أغلق مرتفعا 9.97%.

وتصدر سهم “سابتكو” الأسهم النشطة بالقيمة، بسيولة 570.69 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم “دار الاركان” بحجم تداولات بلغ 34.88 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي على تراجع 0.96% بمؤشر “نمو حد أعلى” الذي فقد 251.05 نقطة هبط بهم إلى مستوى 25914.5 نقطة.

وزادت القيمة السوقية لأسهمه إلى 12.399 مليار ريال من 12.378 مليار ريال بختام جلسة الأربعاء.