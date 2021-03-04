البورصة تتراجع إلى مستوى 11333 نقطة بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من مبيعات المؤسسات.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11333 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.52%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.47%، وأغلق عند مستوى 60.93 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.24%، و 0.15% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.163.328 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 40.181 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل ارتفاع 74 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 34.893 مليون جنيه، منها 30.942 مليون جنيه للمؤسسات، و3.951 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.992 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.857 مليون جنيه، مقابل 5.964 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 36.886 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 118.804 مليون جنيه، مقابل 81.917 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 83.31% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 11.54% والعرب على 5.15% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.28% من تعاملات اليوم مقابل 73.71% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.78%، تلاه سهم مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب بنسبة 7.59%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 6.51%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.69%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.99%، ثم سهم أسمنت سيناء بنسبة 6.99%.