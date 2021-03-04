البنك العربي الإفريقي يمنح تمويلا بقيمة 2.7 مليار جنيه لصالح ريدكون للتعمير

وقع البنك العربي الإفريقي الدولي عقد تمويل لصالح شركة ريدكون للتعمير بقيمة 2.7 مليار جنيه مصرى، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة والتي تتضمن أعمال المباني والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية وأعمال تنسيق الموقع، فيما يعد هذا العقد هو أكبر تمويل تم إسناده للشركة.

وجاء ذلك التمويل إدراكاً من البنك للدور الحيوي لتطوير و تعمير المدن الجديدة في تحقيق التنمية الإقليمية والحضارية المستدامة، وأهمية التمويل العقاري في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم، وانسجاماً مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة “جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على المجابهة ومستدامة” والذي صار ملحاً مع النمو السكاني في المدن والذي يؤثر سلباً على التنمية البيئية والحضارية.

وتم التوقيع أمس الأربعاء بالمقر الرئيسي للبنك بالقاهرة وبحضور شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي والدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات وأحمد طلعت، نائب مدير عام قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك، والمهندس محمد طارق الجمال رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدكون للتعمير، وأمل عبد الواحد، العضو المنتدب، والأستاذ أحمد عبد الله، عضو مجلس الإدارة بالشركة.

وأشار شريف علوي أن ذلك التمويل يأتي لتعزيز ريادة البنك العربي الإفريقي و خبراته العريقة في تقديم حلول متكاملة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته القوية في إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع إحتياجات المستثمرين و المطورين العقاريين وليؤكد على إيماننا التام بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أنها تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل مشكلات التكدس السكاني، وهي من أهم ملفات رؤية مصر 2030.

ومن جانبه علق أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير: “إن شراكتنا الاستراتيجية مع البنك العربي الإفريقي تدفعنا للاستمرار في دعم مخططات الدولة من حيث إنشاء المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، ونحن نتطلع للمزيد من التعاون المثمر بين شركة ريدكون والبنك”.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع بمصر، وتعد ذات أهمية استراتيجية لما يتميز به موقعها الساحلي بمحافظة مرسى مطروح ومساحتها التى تمتد إلى 49 ألف فدان والتي من المخطط لها أن تستوعب 3 ملايين نسمة، وتنقسم إلى أحياء سياحية وتاريخية وإدارية وسكنية، وتعد تلك المدينة مشابهة للعاصمة الإدارية الجديدة من حيث ضخامة الاستثمارات.