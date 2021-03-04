وزير الطاقة السعودي: الضبابية مازالت تكتنف تعافي أسواق النفط

– قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس، إن الوضع تحسن في أسواق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.

كان الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.