- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس، إن الوضع تحسن في أسواق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.
كان الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة السعودي: الضبابية مازالت تكتنف تعافي أسواق النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.