المراعي السعودية تعين عبدالله البدر رئيسا تنفيذيا للشركة

دوت الخليج – أفصحت شركة المراعي، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن تعيين عبد الله بن ناصر البدر رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 7 مارس 2021م، خلفا لماجد مازن نوفل الذي استقال لظروف خاصة.

وأشارت الشركة في بيان للسوق اليوم الخميس، إلى التحاق “البدر” بشركة المراعي قبل أكثر من 20 عاماً، حيث تدرج بعدد من الوظائف وصولاً لمناصب قيادية بقطاعات التصنيع والتوزيع والمبيعات والتسويق والخدمات المشتركة.

وتم تعيين البدر نائباً للرئيس التنفيذي لقطاع المخابز في أغسطس 2015، ويشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية (سفن دايز)، وكذلك رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية.

وحصل عبد الله بن ناصر البدر على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة.

كان مجلس إدارة المراعي قد أعلن قي نوفمبر 2020 قبول استقالة ماجد مازن نوفل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لظروفه الخاصة، وتعيين بدر بن عبد الله العيسى عضو مجلس إدارة الشركة الحالي في منصب العضو المنتدب؛ وذلك لتسيير أعمال الشركة حتى تعيين الرئيس تنفيذي جديد.