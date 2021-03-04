الكويت تفرض حظر تجول جزئيا مع تزايد إصابات كورونا

_ قال المتحدث باسم الحكومة الكويتية عبر التلفزيون الرسمي إن السلطات ستفرض حظر تجول من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا وتغلق المتنزهات ابتداء من يوم الأحد القادم وحتى الثامن من أبريل في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وسجلت الكويت زيادة قياسية في الإصابات يوم الخميس بلغت 1716 حالة. كان عدد الإصابات قد تراجع دون 300 يوميا في أواخر العام الماضي بعدما ارتفع في مايو إلى حوالي 1100.