- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قال المتحدث باسم الحكومة الكويتية عبر التلفزيون الرسمي إن السلطات ستفرض حظر تجول من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا وتغلق المتنزهات ابتداء من يوم الأحد القادم وحتى الثامن من أبريل في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
وسجلت الكويت زيادة قياسية في الإصابات يوم الخميس بلغت 1716 حالة. كان عدد الإصابات قد تراجع دون 300 يوميا في أواخر العام الماضي بعدما ارتفع في مايو إلى حوالي 1100.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تفرض حظر تجول جزئيا مع تزايد إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.