الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بسلالة فيروس كورونا البريطانية

_ قال معهد باستور البحثي التابع للحكومة الجزائرية يوم الخميس إنه تم رصد ست حالات إصابة جديدة بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثمانية.

وأضاف في بيان أن أربعا من الحالات الجديدة كانت مخالطة للحالتين اللتين أكدت الفحوص إصابتهما بالسلالة البريطانية في 25 من فبراير