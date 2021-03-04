الكويت تفرض حظرا جزئيا للتجوال مع تزايد إصابات كورونا

دوت الخليج – قررت الحكومة الكويتية، في اجتماع استثنائي اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن الحظر سيطبق يوميا خلال الفترة المذكورة من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، إلى يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وفقا للقرار.

وأكد مجلس الوزراء على أن يتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد ،مكلفا الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول الجزئي.

وسمحت الحكومة الكويتية خلال فترة حظر التجول الجزئي بالخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشياً على الأقدام.

كما سمحت الحكومة للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية.

وشددت الحكومة الكويتية على أنه خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءاً، س‌يمنع الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل.

وقصرت الحكومة الكويتية السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط، وإغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي أعضاءه كل في مجال اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القرار لضمان حسن سير المرافق العامة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي أيضا، الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (77) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (4/2021) المنعقد بتاريخ 3/1/2021 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين، وذلك حتى إشعار أخر.

وكلف مجلس الوزراء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الوزراء ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا.