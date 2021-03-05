الصين تطمح لتحقيق معدل نمو اقتصادي بأكثر من 6% في 2021

شينخوا _ تهدف الصين إلى توسيع ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 6 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2021 استنادا إلى الزخم الناتج من نجاحها في احتواء وباء كوفيد-19، حيث يجتمع المشرعون في بكين لتحديد أولويات التنمية عالية الجودة.

ويعد هدف الناتج المحلي الإجمالي واحدا من الأهداف الرئيسية العديدة الواردة في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، والذي بدأ دورته السنوية اليوم الجمعة.

وقال لي “عند تحديد هذا الهدف، أخذنا في الاعتبار تعافي النشاط الاقتصادي”، مضيفا أن “الهدف بأكثر من 6 بالمائة سيمكننا جميعا من تكريس طاقتنا الكاملة لتعزيز الإصلاح والابداع والتنمية عالية الجودة.”

وفي هذا العام، تهدف الصين إلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وخفض معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 بالمائة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال، الأمر الذي من المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حيويته ما قبل الوباء. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين 6 بالمائة خلال عام 2019.

وفي عام 2021، ستواصل الصين التنمية عالية الجودة ودفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتوطيد وتوسيع إنجازات الاستجابة لكوفيد-19 والتمنية الاقتصادية والاجتماعية من بين المهام الرئيسية الأخرى الواردة في التقرير.

وقال لي في التقرير إن “هذه الجهود ستمكننا من الوصول إلى بداية جديدة في فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) والاحتفال بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني مع إنجازات بارزة في التنمية”.