مال وأعمال

الأسهم اليابانية تواصل التراجع مع تضرر المعنويات جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

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_ تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، إذ تأثرت سلبا بفعل خسائر تكبدتها الأسهم ذات الثقل على المؤشر وشركات التكنولوجيا، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وانخفض المؤشر نيكي الياباني 0.23 بالمئة إلى 28864.32 نقطة وسجل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق المؤشر توبكس منخفضا 0.61 بالمئة إلى 1896.18 نقطة.

يأتي الانخفاض عقب أداء أضعف الليلة الماضية عند الإغلاق في وول ستريت تمخض عن انخفاض المؤشر ناسداك نحو عشرة بالمئة من مستواه المرتفع القياسي المسجل في فبراير شباط، إذ أخفقت تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) في تهدئة المستثمرين المتوجسين إزاء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الأطول أجلا.

وقفزت عوائد الخزانة الأمريكية خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة بعد خطاب باول، مما دفع العوائد لأجل عشر سنوات متجاوزة 1.5 بالمئة.

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ونزل سهم فاست للتجزئة، الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، 3.39 بالمئة وكان أكبر مساهم في تراجع نيكي. وهبط سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 6.34 بالمئة.

كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، التي قادت الارتفاع هذا العام. ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.47 بالمئة بينما خسر سهم أدفانتست 1.27 بالمئة وتراجع سهم فانوك 0.94 بالمئة.

وارتفع سهم توشيبا 6.06 بالمئة إذ كونت مجموعة ميزوهو المالية حصة 5.07 بالمئة في شركة خدمات الطاقة والبنية التحتية، عقب الإفصاح عن حصة نسبتها 5.21 بالمئة مملوكة لصندوق الاستثمار بلاك روك.

وكان أكبر خاسر على المؤشر بالنسبة المئوية سهم هيتاشي زوسن الذي انخفض 7.5 بالمئة وتلاه سهم باسيفيك ميتلز الذي هبط 6.25 بالمئة.

وتقدم 145 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 76.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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