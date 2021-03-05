بدء تسليم 1128 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر.. الأحد المقبل

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 7/3/2021، في تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 11/4/2021،فى التسليم.
وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الاعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و 73، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 193 و 10، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 194 و 67، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي195 و 163، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي196 و 197، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و 198، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و 69، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199 و 71، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 200، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و77، يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام 21 و 202 و 207، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.
وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و 104، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و 105، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و 106، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و 122، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و 123، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و114، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و 101، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و 113، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و126، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تسليم 1128 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر.. الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.