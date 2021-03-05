وزيرا الزراعة والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية

‏شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتفاقية تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون فى مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى.

‏ووفقا للاتفاقية يتم تنفيذ المشروعات البحثية من خلال التعاون الفني بين فريق مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وسيتم إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقي من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقاً لخطة العمل، بينما سيتم الاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة وإتاحة الإمكانيات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أى جهة أخرى لديها من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المُتفق عليها.

وقع اتفاقية التعاون المهندس خالـد العطـار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور أحمد طوبـال مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

هذا وقد وزير الاتصالات، أن التعاون المشترك بين الوزارتين يأتى فى اطار دور وزارة الاتصالات لمعاونة وزارة الزراعة فى استخدام أحدث التقنيات العالمية وفقا لمتطلباتها واتساقا مع رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الزراعة.

إطلاق كارت الفلاح فى 12 محافظة واستكمال إطلاقه فى باقى المحافظات خلال الشهر الجاري

وأشار إلى أنه يتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة فى عدد من المشروعات والتى من ابرزها مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ الذى تم إطلاقه فى 12 محافظة بعدد أكثر من مليون كارت فلاح، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف الى تسريع عملية التحول الرقمي لوزارة الزراعة ولتطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لضمان الجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه؛ أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن البرتوكول يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة في التحول الرقمي ودعم البرامج المرتبطة به سواء ميكنة الخدمات ومنظومة كارت الفلاح والإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات وايضا تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وارشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة

وخلال اللقاء تم التأكيد على استكمال إطلاق مشروع كارت الفلاح فى كافة المحافظات خلال الشهر الجارى؛ وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالانتهاء من عمليات تدقيق بيانات الحيازات الزراعية، وتشكيل لجنة مشتركة لاستلام المشروع عقب اطلاقه فى باقى المحافظات من أجل تسهيل إجراءات متابعة التشغيل والصيانة.

واتفق الجانبان على رقمنة 130 خدمة تغطى جميع قطاعات وزارة الزراعة على أن يتم اطلاقها على منصة مصر الرقمية خلال أربعة مراحل؛ بحيث يتم اطلاق المرحلة الأولى فى يوليو المقبل تضم 20 خدمة هى الأكثر طلبا وتمثل خدمات ملموسة مع الجماهير.

كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه فى مشروع الأرشيف الإلكتروني لمستندات وزارة الزراعة فى إطار ميكنة نظم العمل بوزارة الزراعة بما يتواكب مع خطة الحكومة للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الأرشفة مع نهاية الشهر الحالي؛ وتضمن الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المتعلقة باستخدام حلول تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعى فى مجال الزراعة؛ ومن أبرزها مشروع “هدهد المساعد الذكى للمزارع المصرى” وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى ارشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

كما تم مناقشة الحلول التكنولوجية التى يمكن اتاحتها من خلال بناء تطبيق الإدارة الذكية للثروة الحيوانية، وتطبيق للكشف وحساب عدد أشجار النخيل وتقدير صحتها، وتطبيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق محاصيل عالية وتقليل تكاليف التشغيل.

وناقش الجانبان سبل التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى ومركز البحوث الزراعية فى تنفيذ مشروع لاستخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد حدود المناطق المزروعة، وكذلك أنواع المحاصيل فى المناطق المختلفة ورسم خريطة بها، وتحديد الإنتاج من كل محصول وتجميعه على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى متابعة بصورة دورية المقارنة بين المساحات المزروعة خلال عام وتحديد المناطق الزراعية التى تم تجريفها، والتوقع بإنتاجية المحاصيل حيث تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بشكل تجريبى على ستة محاصيل زراعية على أن يتم تعميمه بعد تقييم نتائج المشروع التجريبي.

‏حضر الاجتماع؛ المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وجُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والدكتور أحمد طنطاوى رئيس مركز الابتكار التطبيقى، والدكتورة نهى عدلى مدير البحوث والتطوير بمركز الابتكار التطبيقى، والدكتور/ علاء البابلى مدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة.