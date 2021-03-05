تباطؤ نمو أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثالث

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– قالت هاليفاكس للإقراض العقاري يوم الجمعة إن نمو أسعار المنازل البريطانية تباطأ للشهر الثالث على التوالي في فبراير، في مؤشر جديد على أن الطفرة المدفوعة بالجائحة في سوق الإسكان في بريطانيا تتبدد.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 5.2 بالمئة على أساس سنوي، عقب ارتفاع 5.4 بالمئة في يناير.
وفي فبراير وحده، تراجعت أسعار المنازل 0.1 بالمئة على أساس شهري بعد انخفاضها 0.4 بالمئة في يناير.
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