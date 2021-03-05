أحجام تداول العملات المشفرة تبلغ أعلى مستوى خلال فبراير

وكالات _ أظهرت بيانات اليوم، أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17 في المائة الشهر الماضي في أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث أن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير، وارتفعت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35 في المائة إلى 2.4 تريليون دولار.

وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36 في المائة إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.

وأضافت أن أحجام تداول العملات المشفرة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم 23 فبراير إذ سجلت 159.9 مليار دولار وذلك عندما هبطت بيتكوين عشرة في المائة.