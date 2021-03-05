الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع خلال فبراير

سي ان بي سي _ أضاف الاقتصاد الأمريكي 379 ألف وظيفة خلال شهر فبراير الماضي، مع تعديل القراءة السابقة لشهر يناير بالزيادة إلى 166 ألف وظيفة من 49ألفاً.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف 182 ألف وظيفة في فبراير الماضي.

وتراجعه معدل البطالة إلى 6.2%، مخالفا التوقعات التي كانت تشير إلى أن يستقر عند 6.3%.