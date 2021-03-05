أسعار النفط تواصل الصعود لتلامس أعلى مستوى في 14 شهرا بدعم اتفاق أوبك+

– قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة ما يزيد عن اثنين بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى في قرابة 14 شهرا، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 68.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة إلى 65.32 دولار إذ يظل الخامان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة يوم الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.

وقال جيوفاني ستانوفو محلل النفط لدى يو.بي.إس “أوبك استقرت على نهج حذر… واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميا فقط في أبريل بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميا”.

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين بدعم من حملات التحصين من كوفيد-19 في أنحاء العالم.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

ورفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.