وول ستريت تصعد عند الفتح بعد تقرير وظائف قوي

_ فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على زيادة كبيرة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات نموا أسرع من المتوقع للوظائف في فبراير ، مما عزز الرهانات على انتعاش اقتصادي يقوده تحفيز مالي ضخم ونشاط التطعيم باللقاحات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 105 نقاط، بما يعادل 0.34 بالمئة، إلى 31029.18 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 25.1 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 3793 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 136.6 نقطة، أو 1.07 بالمئة، إلى 12860.039 نقطة.