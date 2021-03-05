العجز التجاري الأمريكي يرتفع 1.9% في يناير إلى 68.2 مليار دولار

وكالات _ ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة في يناير مع تسجيل واردات السلع قفزة وصلت بها لمستويات قياسية وسط تعاف في إنفاق المستهلكين، وهو ما عوض أثر تعاف متواصل في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري ارتفع 1.9 في المائة إلى 68.2 مليار دولار في يناير.

وارتفعت واردات السلع 1.6 في المائة إلى 221.1 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق. وارتفع إنفاق المستهلكين بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير بدعم من مدفوعات حكومية للأسر منخفضة الدخل في إطار حزمة للتخفيف من أثر جائحة كورونا بقيمة 900 مليار دولار تقريبا.

وسجلت صادرات السلع زيادة 1.6 في المائة إلى 135.7 مليار دولار. أسهمت التجارة في تقلص نمو الناتج الإجمالي المحلي لفصلين متتاليين.