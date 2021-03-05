مصر للطيران توقف رحلاتها مع المغرب

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العربية نت _ أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، اعتبارًا من اليوم، وحتي إشعار آخر.
وقال بيان شركة مصر للطيران “إنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، تُعلن (مصر للطيران) عن وقف رحلاتها بين القاهرة وكازابلانكا لحين إشعار آخر”.
وطلبت “مصر للطيران” من عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات الشركة لتعديل حجوزاتهم.
كانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات الجوية مع كل من الجزائر ومصر، وذلك لغاية الـ21 من مارس القادم، وذلك بسبب تداعيات انتشار “فيروس كورونا”.
وأورد المكتب الوطني للمطارات أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم قرار حظر الدخول.
وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينهم إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا.
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