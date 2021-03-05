رئيس الوزراء الياباني يمدد حالة الطوارئ في منطقة طوكيو أسبوعين إضافيين للحد من تفشي كورونا

شينخوا _ مدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الجمعة حالة الطوارئ المفروضة في منطقة العاصمة طوكيو للحد من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أسبوعين إضافيين حتى 21 مارس، بسبب عدم انخفاض أعداد الإصابات بالقدر الكافي لرفع حالة الطوارئ يوم الأحد المقبل كما كان مقررا.

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