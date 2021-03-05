أمريكا والاتحاد الأوروبي يعلقان الرسوم الجمركية لمدة 4 أشهر في النزاع بين بوينج وإيرباص

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سي إن بي سي _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعلقان الرسوم الجمركية لمدة أربعة أشهر في محاولة لحل النزاع التجاري بين بوينج وإيرباص.
يُذكر أن الاتفاق خطوة نحو حل النزاع الذي دام 17 عامًا والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع بمليارات الدولارات أثرت على مجموعة من الصادرات من كلا جانبي المحيط الأطلسي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذه القضية عبر الهاتف يوم الجمعة.
وقالت في بيان: “كلانا ملتزم بالتركيز على حل نزاعات الطائرات لدينا، بناءً على عمل ممثلينا التجاريين”.
“هذه أخبار ممتازة للشركات والصناعات على جانبي المحيط الأطلسي، وهي إشارة إيجابية للغاية لتعاوننا الاقتصادي في السنوات القادمة.”
ولم يعلق البيت الأبيض بعد .
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