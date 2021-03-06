نوفارتس تعتزم إنتاج 250 مليون جرعة من لقاح كيورفاك

العربية نت _ وافقت شركة نوفارتس على إنتاج لقاح كوفيد-19 المرشح لـ كيورفاك CureVac NV في صفقة من شأنها تعزيز العرض المحتمل للقاح بما يصل إلى 250 مليون جرعة على مدار هذا العام والعام المقبل.

قال الشركاء في بيان إن عملاق الأدوية السويسري قد يصنع ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام و200 مليون جرعة في عام 2022.

بمجرد توقيع الاتفاقية النهائية، تخطط شركة نوفارتس لبدء الإنتاج في الربع الثاني وشحن الشحنات الأولى إلى كيورفاك هذا الصيف.

وتمثل الاتفاقية زيادة مهمة في قدرة كيورفاك، التي تعتمد على شبكة من الشركاء لتعويض ما يصل إلى 300 مليون جرعة هذا العام. وفي الوقت نفسه، لدى نوفارتيس المزيد من صفقات إنتاج لقاحات كوفيد قيد التشغيل، كما لما ذكره رئيس العمليات الفنية للشركة، ستيفين لانج.

ويعتمد لقاح كيورفاك على نفس التقنية التي طورتها شركتي بيونتيك وموديرنا في لقاحهما الحيويين.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي فرانز فيرنر هاس لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن اللقاح لا يزال في المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن تحصل على موافقة السوق في أواخر مايو أو يونيو، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كما أبرمت كيورفاك اتفاقية تعاون مع شركة باير إيه جي Bayer AG الألمانية للأدوية والكيماويات. ستساعد باير في الموافقات التنظيمية والتوزيع العالمي وقالت إنها تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 160 مليون جرعة من اللقاح العام المقبل في مصنع في فوبرتال بألمانيا.

تعمل كيورفاك أيضاً مع شركة جالاكسو سميثكلاين لتطوير لقاح من الجيل الثاني يمكن أن يستهدف سلالات متحولة أو سلالات متعددة من الفيروس.