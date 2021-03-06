روسيا تسجل 11022 إصابة و441 وفاة جديدة بكوفيد-19

_ سجلت روسيا يوم السبت 11022 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 1820 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و312181. وقالت السلطات إن 441 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 88726.

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