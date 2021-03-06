الشريف السعودية تخطط لزيادة حجم أعمالها في مصر بالبنية التحتية والطاقة والسياحة

تعتزم مجموعة الشريف السعودية زيادة حجم الأعمال في مصر خلال المرحلة المقبلة بعدة قطاعات تتصدرها البنية التحتية للطاقة والمياه، ومجالات التصنيع والتقنية العالية، بالإضافة إلى قطاع السياحة والفندقة.

وقالت المجموعة في بيان إن ذلك يأتي ضمن خطتها التوسعية التي تسعى لتنفيذها في القارة السمراء عبر مكتب القاهرة الذي يعد مركزا لإدارة أعمالها الدولية.

وأضافت أنه في هذا الإطار وقعت من خلال المكتب اتفاقية مع شركة الجابون للطاقة والمياه “سيج”، لتطوير البنية التحتية لمشاريع الطاقة، عبر وضع أسس تعاون طويل الأمد مع المشغل الجابوني، مع التركيز على تأمين الكهرباء في مدينة مواندا.

وتسمح هذه الاتفاقية بإمداد للطاقة على عدة خطوط على حدود الكونغو لتلبية احتياجات الطاقة الاجتماعية وتطوير صناعات جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف، نواف بن فائز، إن مصر ومن خلال مكتب إدارة الأعمال لديها ساهما كثيرا في فتح آفاق جديدة للمجموعة وسبل انتشارها في دول شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى.

ولفت إلى أن اتفاقية تطوير محطة موندا في جمهورية الجابون تعد امتدادا لاستراتيجية المجموعة في الانتشار والتوسع إقليميا، مشيرا إلى أن المشروع يعد المحطة الثالثة لتواجد المجموعة في الدول الإفريقية، والتى تتماشى مع خطط التطوير والإسهام في التنمية للمشاريع الحيوية في هذه الدول.

وحصلت مجموعة الشريف في مصر على حق الانتفاع لفندق نوفتيل القاهرة، بالإضافة إلى أعمالها المتمثلة في مقاولات الكهرباء، ويصل إجمالي استثماراتها لنحو 2.5 مليار جنيه بعد الانتهاء من تطوير فندق شبرد.

ووقعت المجموعة مؤخرا عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري، للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير فندق شبرد والبالغة نحو 1.4 مليار جنيه، إذ بلغت قيمة القرض 978.2 مليون جنيه، بفائدة 8%، مع فترة سماح تبلغ 3 أعوام ونصف.