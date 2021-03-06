موانئ دبي العالمية وشريكة لها تبنيان ميناء في إندونيسيا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار

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سي إن بي سي _ قالت موانئ دبي العالمية اليوم إنها وقعت وشريكتها مؤسسة “كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك” (سي.دي.بي.كيو) اتفاقا طويل الأمد مع مجموعة ماسبيون غروب الإندونيسية الرائدة للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة جريسيك بإندونيسيا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ البناء في جريسيك الواقعة في جاوة الشرقية خلال الربع الثالث من عام 2021. وسيتم إنشاء شركة مشتركة بين موانئ دبي العالمية ومنصة الاستثمار العالمية (سي.دبي.بي.كيو) ومجموعة ماسبيون غروب.
وقالت موانئ دبي العالمية إن المشروع المشترك هو الأول من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي الذي يضم شريكا مستثمرا أجنبيا مباشرا وشركة إندونيسية تابعة للقطاع الخاص.
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